Gqitalia.it - Le Air Jordan 1 Low OG Velvet Brown di Travis Scott chiudono l'anno con il botto

Proprio nel momento in cui le acque sembravano calmarsi un po', arriva lax Air1 Low OG. Dopo poche settimane dall'uscita della Medium Olive, il reparto collaborazioni del grande swoosh dimostra al mondo cosa significa lavorare sodo.Le voci sullainiziato a diffondersi già dallo scorso gennaio, ma dopo mesi di attesa, la tanto desiderata sneaker non si trovava da nessuna parte. Sono state addirittura diffuse notizie secondo le quali il lancio sarebbe stato cancellato del tutto. Fortunatamente, però, si è trattato solo di cattiva informazione: la nona (!) versione della silhouette dell'artista di Utopia è stata confermata dalle autorità competenti.x Air1 Low OGGoatLa Nike Killshot 2 Phantom è il clone di una sneaker diche tutti aspettavanoLa sneaker di culto vista in Challengers è tornata.