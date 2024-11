Larimar Annaloro la 15enne suicida a Enna e le foto e i video intimi | Umiliata dai bigotti

Leggi l'articolo completo su Open.online

Si chiamavala ragazza di 15 anni che si è impiccata il 6 novembre a Piazza Armerina in provincia di. La sorella maggiore che vive in Lombardia ha raccontato discattati alla sorella e inoltrati ad altri. La procura di Caltanissetta indaga per istigazione al suicidio. Ha sequestrato pc e cellulare della ragazza. La mattina della morte aveva litigato con una coetanea. Che l’ha accusata di averle «rubato» il fidanzato. Qualcuno avrebbe anche insultato la giovane durante la lite ricordandole leintime. Lasi è fatta venire a prendere a scuola, è tornata a casa e 45 minuti dopo era già morta. «Era bravissima a scuola, aveva tutti otto», ricordano i familiari. «Le altre la odiavano», aggiungono. Le malelingue «Una ragazza ha affrontato in malo modo