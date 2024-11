Panorama.it - La spietata caccia al tesoro degli Agnelli

Leggi l'articolo completo su Panorama.it

Ai tre fratelli Elkann, e in particolare a John, il denaro pare non bastare mai. Al punto che negli ultimi 20 anni, dopo la morte di Gianni, avrebbe fatto di tutto per mettere le mani sul patrimonio nascosto dell’Avvocato. E poi su quello di nonna Marella Caracciolo, arrivando a convincerla ad aggirare il Patto successorio stipulato con la figlia Margherita. Ecco le carte che dimostrano la spartizione di quadri e gioielli.Di più, ancora di più, sempre di più. Denaro, naturalmente. Tanto denaro che però sembra non bastargli mai. La storiaultimi vent’anni dei tre fratelli Elkann, e in particolare di John - così come l’hanno ricostruita i Pm di Torino - appare diretta a un obiettivo: mettere le mani sulnascosto di Giannidi cui, alla sua morte, la nonna Marella ha assunto il controllo tagliando fuori la figlia Margherita e nascondendole la parte più grande del «bottino».