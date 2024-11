Lapresse.it - La Fondazione Falcone apre la sua sede a Malta

Lala primaall’estero, dal 10 novembre a, a Siggiewi in Triq Santa Margerita 10, nel cuore del centro storico: “Unire le memorie d’Europa della lotta al crimine organizzato, affiancando a Giovannie a Paolo Borsellino Daphne Caruana Galizia, la coraggiosa giornalista assassinata davanti casa il 16 ottobre 2017, significa rendere un servizio ai giovani, alle scuole e incentivare la partecipazione collettiva per trovare le soluzioni alla prepotenza della corruzione e del ricatto, auspicando presto azioni concrete e condivise, come ad esempio una direttiva comunitaria sulla confisca europea dei beni e dei capitali mafiosi da destinare al sostegno di progetti per i giovani e le attività nazionali di ciascun componente della comunità dedicate alla cultura e alla partecipazione sociale”, così Maria, Presidente delladalla lettera alla Presidente della Repubblica diMyriam Spiteri Debono, che inaugurerà alle 18.