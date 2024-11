Ilrestodelcarlino.it - La coppia più prolifica del torneo. Cesena, vola con Shpendi e Kargbo

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Sarà un testa coda tra le coppie-gol del campionato, quello che andrà in scena domenica al ’Tombolato’, con ilche vanta il duo Cristian– Augustusin testa a questa speciale graduatoria, grazie alle 10 marcature realizzate insieme, mentre il Cittadella è ultimo con due reti 2 suddivise equamente tra Rabbi e Pandolfi, i probabili titolari della sfida con il Cavalluccio. Premesso che nel calcio moderno parlare di gemelli del gol è anacronistico quanto fuorviante, per i veneti lo è ancor di più visto che nelle prime dodici giornate hanno cambiato spesso l’acta avanzata. Il dato però non cambia: il Cittadella infatti è anche ultimo nella classifica dei gol fatti, sei in tutto, uno in meno del fanalino di coda Frosinone, suddivisi in sei giocatori diversi e tutti a quota 1.