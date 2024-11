Calciomercato.it - Juve, il ginocchio fa ‘crac’. Ora è UFFICIALE: si è rotto il crociato

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Lantus cerca un attaccante sul mercato di gennaio viste le condizioni di Milik: tra i tanti nomi anche un ex bomber della Serie A che rischia un lungo stopLantus resta a caccia di un attaccante che faccia rifiatare Dusan Vlahovic. Nel mercato estivo in questo senso le scelte bianconere non si sono rivelate particolarmente felici e il sostituto del serbo è rimasto Milik, che però ha allungato sensibilmente i tempi di recupero, costretto a un nuovo intervento. Il polacco non è ormai più affidabile fisicamente e per questo Motta si è dovuto adattare in diversi modi, ad esempio con Nico Gonzalez punta, se non fosse che l’argentino si infortunato anche lui come spesso accaduto nella sua carriera.Cristiano Giuntoli (Ansafoto) – calciomercato.itInsomma, Giuntoli dovrà correre necessariamente ai ripari tra un paio di mesi all’apertura della sessione invernale.