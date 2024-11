Inchiesta sulla sanità lucana, rinviato a giudizio il governatore della Basilicata Vito Bardi

Leggi l'articolo completo su Open.online

Il, il forzista, è statonell’ambito di un’nella regione. L’accusa contro di lui è di «concorso in induzione a dare o promettere utilità». A processo anche tre assessoriGiunta in carica all’epoca dei fatti contestati. Questa la decisione del gup di Potenza Francesco Valente. La prima udienza è stata fissata il 20 gennaio 2025.L’Il 7 ottobre 2022 l’portò a 2 arresti: in carcere finì il capogruppo di FI in Consiglio regionale, Francesco Piro, ai domiciliari l’ex sindaca di Lagonegro, Maria Di Lascio. Il gup haanche il senatore Gianni Rosa (FdI). All’epoca dei fatti contestati, Rosa, eletto in Parlamento nel settembre 2022, era assessore all’ambienteGiunta di centrodestra, guidata da(Forza Italia).