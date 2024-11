Iodonna.it - Il look del giorno perfetto da qui fino a fine inverno.

Essenziale come una camicia, calda come una giacca autunnale, lussuosa come tutto ciò che nasce dalla maestria artigianale, morbida come un guanto. La camicia suede incarna l’essenza assoluta dello stile e della moda autunnale in versione deluxe. E acquista un nuovo “sapore” in un’originale versione color zafferano. Bottega Veneta, la collezione Primavera/Estate 2025 invita a riscoprire il bambino che è in noi X Leggi anche › Tote bag o pochette, purché sia in suede.