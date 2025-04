Le generosità dei vigili del fuoco | donano uova di Pasqua ai reparti di pediatria e alle Caritas

vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti i quali, in occasione delle festività Pasquali, hanno dato vita ad una raccolta fondi tra il personale di servizio per acquistare uova di cioccolato da donare ai reparti di pediatria ospedaliera nonché.

Le generosità dei vigili del fuoco: donano uova di Pasqua ai reparti di pediatria e alle Caritas. La generosità per i neonati più fragili: le mamme donano 70 litri del loro latte. Un nuovo mezzo per i Vigili del Fuoco di Caselle. Il dolore e il grande gesto di generosità: i genitori donano gli organi di Beatrice Loi. Dolore per Gaston, investito a Bedizzole: ora la sua generosità potrà salvare altre vite. Tre quadri donati ai vigili del fuoco. Ne parlano su altre fonti

