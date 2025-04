Vede una pattuglia e parcheggia | era senza patente e nascondeva droga

pattuglia della Polizia Locale di Rezzato, seguite dall’ingresso in un parcheggio della cittadina dell’hinterland e dal veloce scambio di sedili con la moglie – alla quale ha ceduto il posto di guida – non sono passate inosservate agli agenti che hanno. Bresciatoday.it - Vede una pattuglia e parcheggia: era senza patente e nascondeva droga Leggi su Bresciatoday.it Le manovre sospette alla vista delladella Polizia Locale di Rezzato, seguite dall’ingresso in un parcheggio della cittadina dell’hinterland e dal veloce scambio di sedili con la moglie – alla quale ha ceduto il posto di guida – non sono passate inosservate agli agenti che hanno.

Alla vista della pattuglia è fuggito in auto per non farsi controllare, danneggiando anche altri mezzi in sosta. È finita male la corsa dell'uomo, italiano, arrestato nei giorni scorsi nel ...

Alla vista di una pattuglia del comando di polizia locale di Rezzato, impegnata nel consueto controllo del territorio, ha repentinamente sterzato impegnando le strade del centro della cittadina ...

Aerei militari avvistati per i cieli romani. Si tratta delle Frecce Tricolori italiane che insieme ai Red Arrows inglesi si esercitano in vista dell'evento in programma per domani, martedì 8 aprile ...

