Derby del ' Nerone' | V Apecchio sfida Audax Calcio Piobbico dopo 22 anni

Apecchio-Audax Calcio Piobbico. dopo la gara d’andata a Piobbico (vinta dai padroni di casa per 3-0), si ritorna, dopo 22 anni a giocare il Derby del ‘Nerone’ ad Apecchio e se quest’ultimi vorranno cercare di evitare di aspettare altri anni prima di rigiocarselo hanno l’obbligo di vincere. "Abbiamo molto rispetto – spiega il presidente dell’Apecchio Stefano Pierotti – della loro squadra, che ha dimostrato di avere un bel gioco, grazie anche al lavoro fatto da mister Cipolla, al quale faccio un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera. Ma le nostre motivazioni dovranno essere superiori, visto che per continuare a sperare abbiamo un solo risultato. Sono sicuro che i ragazzi daranno tutto e che il nostro mister Tulipani farà di tutto per tirare fuori il massimo in questo speciale appuntamento, buon Derby a tutti". Sport.quotidiano.net - Derby del 'Nerone': V.Apecchio sfida Audax Calcio Piobbico dopo 22 anni Leggi su Sport.quotidiano.net In Prima categoria sono tanti i match di oggi importanti (ore 16). V.la gara d’andata a(vinta dai padroni di casa per 3-0), si ritorna,22a giocare ildel ‘’ ade se quest’ultimi vorranno cercare di evitare di aspettare altriprima di rigiocarselo hanno l’obbligo di vincere. "Abbiamo molto rispetto – spiega il presidente dell’Stefano Pierotti – della loro squadra, che ha dimostrato di avere un bel gioco, grazie anche al lavoro fatto da mister Cipolla, al quale faccio un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera. Ma le nostre motivazioni dovranno essere superiori, visto che per continuare a sperare abbiamo un solo risultato. Sono sicuro che i ragazzi daranno tutto e che il nostro mister Tulipani farà di tutto per tirare fuori il massimo in questo speciale appuntamento, buona tutti".

(In base alle informazioni di ilrestodelcarlino.it:) L’impresa Ora l’Apecchio segna a raffica - Seguono con 5 gol a testa 12 calciatori. La squadra della settimana. 1) Fabbri (V.Apecchio), 2) Riceputi (Muraglia), 3)Furlani (Tavernelle), 4)Fiorucci U. (Audax Calcio Piobbico), 5)Colombaretti ...