Stiamo insieme da 25 anni Per mantenere la fiamma accesa facciamo sesso in pubblico Anche nel bosco | la storia di Gemma e il marito

mantenere viva la fiamma del desiderio in una coppia, si sa, non è cosa sempre facile. Soprattutto dopo tanti anni. Ci sono molti fattori che entrano in gioco: il lavoro che spesso assorbe, una vita sempre più frenetica, e quel poco tempo libero che sparisce in un lampo. Oppure, a volte, Anche l’arrivo di un figlio può scombussolare l’equilibrio della vita intima di una coppia. Se n’era parlato proprio un anno fa. Secondo un rapporto Censis Bayer sul comportamento sessuale degli italiani tra i 18 e i 40 anni, solo il 41,6% degli italiani sessualmente attivi lo fa almeno due volte a settimana.Come fare, allora, per tenere alto il desiderio sotto le coperte? Gemma, coach di sessualità e relazioni nonché istruttrice di yoga, ha trovato la soluzione: fare sesso in pubblico. A raccontarlo è il Mirror. Ilfattoquotidiano.it - “Stiamo insieme da 25 anni. Per mantenere la fiamma accesa, facciamo sesso in pubblico. Anche nel bosco”: la storia di Gemma e il marito Leggi su Ilfattoquotidiano.it viva ladel desiderio in una coppia, si sa, non è cosa sempre facile. Soprattutto dopo tanti. Ci sono molti fattori che entrano in gioco: il lavoro che spesso assorbe, una vita sempre più frenetica, e quel poco tempo libero che sparisce in un lampo. Oppure, a volte,l’arrivo di un figlio può scombussolare l’equilibrio della vita intima di una coppia. Se n’era parlato proprio un anno fa. Secondo un rapporto Censis Bayer sul comportamento sessuale degli italiani tra i 18 e i 40, solo il 41,6% degli italiani sessualmente attivi lo fa almeno due volte a settimana.Come fare, allora, per tenere alto il desiderio sotto le coperte?, coach di sessualità e relazioni nonché istruttrice di yoga, ha trovato la soluzione: farein. A raccontarlo è il Mirror.

