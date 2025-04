Trump e il check up | Test cognitivo? Andato bene io diverso da Biden

(Adnkronos) – "In generale, sento che sono in ottima forma, un cuore buono, una buona anima, un'anima ottima". Così Donald Trump parlando ai giornalisti del check up annuale a cui si è sottoposto all'ospedale militare Walter Reed di Washington, durante il quale il 78enne presidente si è sottoposto anche ad un Test cognitivo. "Ho voluto

Trump e il check up: "Test cognitivo? Andato bene, io diverso da Biden"

(Adnkronos) – "In generale, sento che sono in ottima forma, un cuore buono, una buona anima, un'anima ottima". Così Donald Trump parlando ai giornalisti del check up annuale a cui si è sottoposto ...

Trump non esclude di indagare Biden : ‘non si è dato la grazia’

Nella sua prima intervista da presidente a Fox News, Donald Trump non ha escluso la possibilità aprire un’indagine su Joe Biden. Lo sostiene Politico Rispondendo alla domanda diretta dell’anchor Sean ...

Ivanka Trump con l’abito ispirato a Audrey Hepburn : il figlio dell’attrice non gradisce l’omaggio

Ivanka Trump al ballo dell'Inauguration Day ha sfoggiato un look ispirato a Audrey Hepburn. Il figlio dell'attrice, però, ha preso le distanze da questa scelta.Continua a leggere

