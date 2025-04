F1 Bahrain 2025 | Leclerc ammette che gli aggiornamenti Ferrari non bastano per raggiungere la McLaren

Leclerc ha dichiarato che gli aggiornamenti apportati alla Ferrari SF-25 non sono sufficienti per competere con la McLaren, descrivendo la scuderia di Woking come “su un altro pianeta”. Nonostante l’introduzione di un nuovo fondo vettura, il distacco dalle monoposto di Oscar Piastri e Lando Norris resta ampio. FP2 Bahrain: McLaren imprendibile, Ferrari quartaDurante le prove libere 2 del GP del Bahrain 2025, i piloti McLaren hanno dominato: Oscar Piastri ha firmato il miglior tempo, seguito da Lando Norris, lasciando gli avversari a oltre mezzo secondo di distacco. Charles Leclerc ha chiuso la sessione in quarta posizione, con un gap di 0,540 secondi dal tempo di riferimento. “Il potenziale della macchina è rimasto lo stesso. Rispetto alla McLaren, siamo semplicemente troppo lenti. Sport.periodicodaily.com - F1 Bahrain 2025: Leclerc ammette che gli aggiornamenti Ferrari non bastano per raggiungere la McLaren Leggi su Sport.periodicodaily.com Charlesha dichiarato che gliapportati allaSF-25 non sono sufficienti per competere con la, descrivendo la scuderia di Woking come “su un altro pianeta”. Nonostante l’introduzione di un nuovo fondo vettura, il distacco dalle monoposto di Oscar Piastri e Lando Norris resta ampio. FP2imprendibile,quartaDurante le prove libere 2 del GP del, i pilotihanno dominato: Oscar Piastri ha firmato il miglior tempo, seguito da Lando Norris, lasciando gli avversari a oltre mezzo secondo di distacco. Charlesha chiuso la sessione in quarta posizione, con un gap di 0,540 secondi dal tempo di riferimento. “Il potenziale della macchina è rimasto lo stesso. Rispetto alla, siamo semplicemente troppo lenti.

