ATP Barcellona 2025 | Ruud difende il titolo nel tempio di Alcaraz e Nadal

Barcellona, l’evento al quale il pubblico tennistico di Spagna è più affezionato, forse perfino più del Masters 1000 di Madrid data la grande tradizione che c’è dietro.Del resto, qui i big che hanno vinto sono tanti, e non può mancare una consistente quota di vincitori Slam, fin dalla primissima edizione. Solo per citare i nomi principali: Seixas, Trabert, Fraser, Emerson, Nastase, Borg, Wilander, Muster, Safin, Alcaraz e naturalmente Rafael Nadal, mister 11 vittorie al Real Club de Tenis (con due soli set persi in finale, da Ferrer e Tsitsipas). E, tra gli spagnoli, oltre ai due citati anche Gimeno, Santana e Orantes.Capitolo Italia: sono due i giocatori capaci nel tempo di raggiungere la finale, vale a dire Giuseppe Merlo nel 1960 (fu travolto da Gimeno, che gli concesse quattro game) e Adriano Panatta nel 1975 (fu fermato da Borg, che lo sconfisse in quattro set). Oasport.it - ATP Barcellona 2025: Ruud difende il titolo nel tempio di Alcaraz (e Nadal) Leggi su Oasport.it C’è una storia molto lunga, che parte da ben prima dell’Era Open, per quel che riguarda il Trofeo Conde de Godó, nome con il quale è storicamente noto l’ATP 500 di, l’evento al quale il pubblico tennistico di Spagna è più affezionato, forse perfino più del Masters 1000 di Madrid data la grande tradizione che c’è dietro.Del resto, qui i big che hanno vinto sono tanti, e non può mancare una consistente quota di vincitori Slam, fin dalla primissima edizione. Solo per citare i nomi principali: Seixas, Trabert, Fraser, Emerson, Nastase, Borg, Wilander, Muster, Safin,e naturalmente Rafael, mister 11 vittorie al Real Club de Tenis (con due soli set persi in finale, da Ferrer e Tsitsipas). E, tra gli spagnoli, oltre ai due citati anche Gimeno, Santana e Orantes.Capitolo Italia: sono due i giocatori capaci nel tempo di raggiungere la finale, vale a dire Giuseppe Merlo nel 1960 (fu travolto da Gimeno, che gli concesse quattro game) e Adriano Panatta nel 1975 (fu fermato da Borg, che lo sconfisse in quattro set).

