Oneri concessori ai Comuni | sono in pagamento le rate del 2025

Comunicato ai Sindaci dell’Ato5 che sono in pagamento gli Oneri concessori per l’anno corrente. Il dirigente responsabile, ingegner Luigi Urbani, precisa che, secondo l’atto della Convenzione delle gestione del Servizio Idrico Integrato, tali Oneri. Frosinonetoday.it - Oneri concessori ai Comuni: sono in pagamento le rate del 2025 Leggi su Frosinonetoday.it L’Egato5 ‘Lazio Meridionale’ di Frosinone hacato ai Sindaci dell’Ato5 cheingliper l’anno corrente. Il dirigente responsabile, ingegner Luigi Urbani, precisa che, secondo l’atto della Convenzione delle gestione del Servizio Idrico Integrato, tali

Potrebbe interessarti anche:

Oneri concessori ai Comuni : sono in pagamento le rate del 2025

L’Egato5 ‘Lazio Meridionale’ di Frosinone ha comunicato ai Sindaci dell’Ato5 che sono in pagamento gli oneri concessori per l’anno corrente. Il dirigente responsabile, ingegner Luigi Urbani, ...

Cnpr Forum : ‘Caro bollette' - vanno rivisti gli oneri di sistema

“Sul caro energia il governo ha risposto tempestivamente con il decreto numero 19 del 28 febbraio che prevede tre miliardi di euro di aiuti sia per le famiglie che per le piccole e medie imprese ...

Rotatoria ex Permaflex : Pizzutelli “Gli oneri non sono dovuti. Il Comune regala 451 mila euro al privato”

Torna a far parlare di se la vicende dello scorporo degli oneri di urbanizzazione per la rotatoria dell’ex Permaflex dove è prevista la realizzazione di un centro commerciale. Una vicenda che ha ...

Oneri concessori ai Comuni: sono in pagamento le rate del 2025. Gli oneri concessori possono andare in prescrizione?. Oneri concessori dei titolari di permessi di costruire: possono cadere in prescrizione?. Catanzaro, in aggiornamento gli oneri di urbanizzazione. Oneri idrici: rimborsi a 53 Comuni. La stagione della turboedilizia: ai Comuni reggiani fino a 60 milioni all’anno di oneri di urbanizzazione. VIDEO. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da ilgazzettino.it:) Multe, il boom porta entrate straordinarie ai Comuni. E arriva un'altra stangata sulle spese di notifica - VENEZIA - Il servizio ha dei vantaggi notevoli per i Comuni: la gestione esterna della notifiche delle multe permette di inviare un numero di verbali decine di volte superiore rispetto al ...

(Il quotidiano ansa.it ha riportato che:) Silvetti (Anci), Ai comuni la compartecipazione agli indennizzi - I Comuni, su cui ricade già l'onere di gestione delle gare per l'assegnazione delle Concessioni marittime non devono essere messi nelle condizioni di dover affrontare anche gli inevitabili ...

(In base alle informazioni di lagazzettadelmezzogiorno.it:) Torremaggiore, intascava oneri di urbanizzazione e rilasciava falsi permessi di costruire: ai domiciliari tecnico del Comune - Dovrà rispondere di truffa aggravata ai danni del Comune e falso in ... costruire rilasciati dalla tecnostruttura del Comune, i cui connessi oneri di urbanizzazione, costi di costruzione e ...