Canottieri Pesaro partecipa alla Giornata Nazionale sulla Salute della Donna con una regata

Canottieri Pesaro prende parte alla 10ª edizione della Giornata Nazionale sulla Salute della Donna, un evento Nazionale promosso dal Ministero della Salute. L’iniziativa vuol sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e del benessere femminile, anche attraverso lo sport remiero. L’evento consiste in una regata dimostrativa di sole donne, che si svolgerà contemporaneamente in 30 città italiane: "E’ il secondo anno che partecipiamo – dice il presidente della Canottieri, Fabio Giustiniani –, perché per noi il tema del benessere attraverso lo sport è fondamentale". Saranno oltre 40 le atlete della Canottieri a partecipare all’iniziativa: una costola, quella femminile, che vanta, fra i tanti allori conquistati, un campionato italiano master over 54 e due ori, nel doppio universitari e nel trofeo interNazionale Filippi. Ilrestodelcarlino.it - Canottieri Pesaro partecipa alla Giornata Nazionale sulla Salute della Donna con una regata Leggi su Ilrestodelcarlino.it Oggi laprende parte10ª edizione, un eventopromosso dal Ministero. L’iniziativa vuol sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanzaprevenzione e del benessere femminile, anche attraverso lo sport remiero. L’evento consiste in unadimostrativa di sole donne, che si svolgerà contemporaneamente in 30 città italiane: "E’ il secondo anno che partecipiamo – dice il presidente, Fabio Giustiniani –, perché per noi il tema del benessere attraverso lo sport è fondamentale". Saranno oltre 40 le atletere all’iniziativa: una costola, quella femminile, che vanta, fra i tanti allori conquistati, un campionato italiano master over 54 e due ori, nel doppio universitari e nel trofeo interFilippi.

Canottieri Pesaro celebra la 'Giornata Nazionale sulla Salute della Donna'. Focus sulle Società: la Società Canottieri Pesaro. Canottieri Pesaro: Trofeo Bruno Puia. Gita al lago nelle Marche, alternativa alla spiaggia: le oasi più belle. Allenamento 4.0 per gli atleti di canoa e canottaggio.

