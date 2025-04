Torneo delle Regioni in Sicilia | Serie D e finali di Coppa protagoniste

Torneo delle Regioni che scatta oggi in Sicilia vedono scendere domani solo Serie D, Terza categoria più le tre finali di Coppa. Serie D. Domani (ore 15) si gioca la terz’ultima giornata e la Cittadella (+7 sulla zona playout) è di scena a Prato: mister Gori deve fare a meno di Aldrovandi, Tesa, Fontana e Manzotti e potrebbe confermare la stessa formazione di domenica scorsa. Nei toscani torna Galliani. finali di Coppa. Oggi alle 15,30 la finale della Coppa di Promozione a San Felice fra Comacchiese e Fornovo Medesano (diretta sulla pagina Facebook Lnd Emilia Romagna). Domani a Campogalliano alle 15,30 il Piumazzo sfida nella finale della Coppa di Seconda i bolognesi de Crevalcore, chi vince è al 99% in Prima col primo posto dei ripescaggi, alle 19 il Medolla già già promosso cerca il bis nella finale della Coppa di Prima contro i piacentini dello Spes Borgotrebbia. Sport.quotidiano.net - Torneo delle Regioni in Sicilia: Serie D e finali di Coppa protagoniste Leggi su Sport.quotidiano.net Un sabato senza anticipi per i dilettanti, che per via delche scatta oggi invedono scendere domani soloD, Terza categoria più le trediD. Domani (ore 15) si gioca la terz’ultima giornata e la Cittadella (+7 sulla zona playout) è di scena a Prato: mister Gori deve fare a meno di Aldrovandi, Tesa, Fontana e Manzotti e potrebbe confermare la stessa formazione di domenica scorsa. Nei toscani torna Galliani.di. Oggi alle 15,30 la finale delladi Promozione a San Felice fra Comacchiese e Fornovo Medesano (diretta sulla pagina Facebook Lnd Emilia Romagna). Domani a Campogalliano alle 15,30 il Piumazzo sfida nella finale delladi Seconda i bolognesi de Crevalcore, chi vince è al 99% in Prima col primo posto dei ripescaggi, alle 19 il Medolla già già promosso cerca il bis nella finale delladi Prima contro i piacentini dello Spes Borgotrebbia.

