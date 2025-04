Spazionapoli.it - Doppia sorpresa a Castel Volturno: straordinaria accoglienza prima Napoli-Empoli

Incredibileal centro sportivo dela pochi giorni dalla sfida della 32a giornata di Serie AAl centro sportivo diè un via vai di personaggi e tifosi. In una settimana delicata per le sorti del, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, si è rivisto un ex giocatore di Antonio Conte: Aleksandar Kolarov.Il terzino serbo ha vinto un campionato con Conte e Stellini all’Inter, al tramonto della sua carriera. Attualmente, Kolarov allena l’Under 21 della nazionale serba e tra i giocatori che potrebbero un giorno rientrare tra i convocati c’è anche Matjia Popovic, osservato speciale dai Balcani e futura speranza azzurra.Oltre alladell’ex contiano a, il Mattino sottolinea che fuori i cancelli del centro sportivo dierano presenti circa 200 tifosi nel pomeriggio di venerdì, aspettando calciatori e staff.