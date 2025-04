Torres pronta per Ascoli | Greco punta alla vittoria per difendere il terzo posto

Ascoli per vincere e difendere il terzo posto". Il tecnico Alfonso Greco e la sua Torres non si nascondono. A poche ore dal match di domani il timoniere rossoblù ha voluto ufficialmente lanciare il guanto di sfida ad un Picchio chiamato a tirare fuori quel qualcosa in più per ottenere la matematica salvezza. "Affronteremo una squadra costruita per altri obiettivi con giocatori di esperienza e qualità – sostiene l’allenatore dei sardi –, basta guardare i profili che hanno in attacco. Noi vogliamo mantenere il terzo posto e andremo là per vincere. Servirà però una prestazione importante. Non siamo stanchi in generale, basta guardare la prova fatta con l’Entella. Contro la Spal non siamo stati brillanti, ma giocavamo contro una squadra che cercava anche un punto a tutti i costi. Potevamo fare di più sicuramente. Sport.quotidiano.net - Torres pronta per Ascoli: Greco punta alla vittoria per difendere il terzo posto Leggi su Sport.quotidiano.net "Andremo adper vincere eil". Il tecnico Alfonsoe la suanon si nascondono. A poche ore dal match di domani il timoniere rossoblù ha voluto ufficialmente lanciare il guanto di sfida ad un Picchio chiamato a tirare fuori quel qualcosa in più per ottenere la matematica salvezza. "Affronteremo una squadra costruita per altri obiettivi con giocatori di esperienza e qualità – sostiene l’allenatore dei sardi –, basta guardare i profili che hanno in attacco. Noi vogliamo mantenere ile andremo là per vincere. Servirà però una prestazione importante. Non siamo stanchi in generale, basta guardare la prova fatta con l’Entella. Contro la Spal non siamo stati brillanti, ma giocavamo contro una squadra che cercava anche un punto a tutti i costi. Potevamo fare di più sicuramente.

