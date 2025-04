Forlì e Cesena capitali della cultura se si mettono nelle mani di San Pellegrino

della Basilica del Santo, portiamo avanti idee e eventi pensando a un progetto di grande valore internazionale, che, se ben costruito, non avrebbe concorrenti, in quanto tocca i temi più attuali e più profondi della nostra vita, che sono la cooperazione. Forlitoday.it - "Forlì e Cesena capitali della cultura se si mettono nelle mani di San Pellegrino" Leggi su Forlitoday.it "Sono anni che in diversi amici, non soloBasilica del Santo, portiamo avanti idee e eventi pensando a un progetto di grande valore internazionale, che, se ben costruito, non avrebbe concorrenti, in quanto tocca i temi più attuali e più profondinostra vita, che sono la cooperazione.

Capitali della cultura, ??????Forlì e Cesena alleate: “Siamo città-sorelle”. "Forlì e Cesena capitali della cultura se si mettono nelle mani di San Pellegrino". FORLÌ-CESENA: Capitale della Cultura, siglata l’intesa tra le due città | VIDEO. Capitale della cultura 2028, firmato il protocollo d'intesa Forlì-Cesena. Capitale italiana della Cultura 2028: Forlì e Cesena iniziano ufficialmente il loro percorso. "Città sorelle, abbiamo tutte le carte in regola per vincere. Ridicolo competere in casa". Forlì e Cesena “capitale della cultura 2028”, firmata l’intesa. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su msn.com:) Capitali della cultura, Forlì e Cesena alleate: “Siamo città-sorelle” - Candidate a braccetto per il 2028. “Avremo pari dignità”. Firmato il patto fra i sindaci Zattini (centrodestra) e Lattuca (Pd). Il bando porterà il nome del Comune più popoloso (Forlì); ecco quali son ...

(Come riportato da informazione.it:) Capitali della cultura, Forlì e Cesena alleate: “Siamo città-sorelle” - Forlì, 12 aprile 2025 – A dividere Forlì e Cesena, due città che compongono un’unica provincia, sulla carta c’è solo un trattino, ma in realtà, al netto di molte similitudini, le differenze sono numer ...

(A riportarlo è informazione.it:) Forlì e Cesena “capitale della cultura 2028”, firmata l’intesa - Firmato questa mattina, nella sede della Provincia, a Forlì, un protocollo d’intesa per la presentazione della candidatura del territorio di Forlì e Cesena, insieme, quale “capitale italiana della cul ...