WWE | Saranno Lyra Valkyria e Bayley a sfidare Liv Morgan e Raquel Rodriguez a WrestleMania

WrestleMania e card che ormai è stata praticamente definita sfruttando la puntata di questa notte di SmackDown. Tra i tanti match di Las Vegas ce ne sarà uno anche per i titoli di coppia femminili e per scegliere la coppia sfidante è stato indetto un gauntlet match che si è disputato questa notte.Da avversarie a campionesse?Ad affrontarsi questa notte sono state sei coppie, alcune ormai consolidate da tempo, altre si può dire improvvisate per l'occasione. Ad iniziare il match sono state Bayley e Lyra Valkyria, solo pochi giorni fa avversarie per il titolo Intercontinentale, e Shayna Baszler e Zoey Stark. Il pin è andato alle prime due che se la sono dovuta vedere con Natalya e Maxxine Dupri, anche loro coppia neoformata dopo le varie chiacchierate delle scorse settimane.

