Il presidente Mattarella ha firmato il decreto sicurezza

presidente della Repubblica Sergio Mattarella (foto) ha firmato il decreto sicurezza. E’ quanto si apprende dal Quirinale. Il testo era stato approvato nel Consiglio dei ministri di venerdì 4 aprile. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2025 ed entrerà in vigore il 19 aprile 2025. Da sottolineare che viene introdotto il reato di blocco stradale, punito con la reclusione fino a 2 anni, o 4 se commesso da cinque o più persone. Introdotto inoltre il reato di resistenza passiva durante manifestazioni, con pene fino a 5 anni di carcere e 15.000 euro di multa.? L’associazione Antigone ha definito il decreto sicurezza “il più grande e pericoloso attacco alla libertà di protesta nella storia repubblicana”.??L'articolo Il presidente Mattarella ha firmato il decreto sicurezza L'Opinionista. Lopinionista.it - Il presidente Mattarella ha firmato il decreto sicurezza Leggi su Lopinionista.it ROMA – Ildella Repubblica Sergio(foto) hail. E’ quanto si apprende dal Quirinale. Il testo era stato approvato nel Consiglio dei ministri di venerdì 4 aprile. Ilè stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2025 ed entrerà in vigore il 19 aprile 2025. Da sottolineare che viene introdotto il reato di blocco stradale, punito con la reclusione fino a 2 anni, o 4 se commesso da cinque o più persone. Introdotto inoltre il reato di resistenza passiva durante manifestazioni, con pene fino a 5 anni di carcere e 15.000 euro di multa.? L’associazione Antigone ha definito il“il più grande e pericoloso attacco alla libertà di protesta nella storia repubblicana”.??L'articolo IlhailL'Opinionista.

