Lookman e Ederson | obiettivi di mercato per Juventus e Manchester United

mercato estivo. Su tutti Ademola Lookman e Josè Ederson. L'anglo nigeriano è l'obiettivo primario della rifondazione juventina: il ds bianconero Giuntoli sogna una coppia d'attacco tutta nigeriana con l'eroe di Dublino e il connazionale Osimhen, rispettivamente gli ultimi due palloni d'oro africani. La dirigenza nerazzurra rimanda ogni trattativa a giugno, dopo aver definito i programmi in base alla partecipazione o meno alla Champions League. Il club nerazzurro è orientato a fissare una quota minima da cui non scendere: quella dei 60 milioni versati lo scorso anno, sempre dalla Juventus, per Koopmeiners. Bianconeri che da ieri sono in pole position per Lookman dopo che il Liverpool ha annunciato il rinnovo di Salah: l'obiettivo dei Reds era puntare su 'Mola' per rimpiazzare l'egiziano.

