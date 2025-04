Yes Cup | Torneo Internazionale di Calcio Giovanile a Milano dal 17 al 20 Aprile

Torneo di Calcio Internazionale per settore Giovanile di Milano. Dal 17 al 20 Aprile Pasqua all’insegna del pallone, con giovanissimi talenti provenienti da 18 nazioni pronti a sfidarsi. Saranno 176 i teams presenti con 87 squadre suddivise in 13 categorie: dagli Under 8 alle Girls 13 fino agli Under 17. Ben 2250 i ragazzi, 750 invece le ragazze per un totale di 3000 calciatori e calciatrici pronti a divertirsi. Perché la Yes Cup, organizzata da AL2 Sport, è condivisione e inclusione, vero e proprio scambio culturale che si ripete nel tempo, usando il Calcio come strumento di unione senza mai dimenticare la passione. Un Torneo che coinvolge anche famiglie, volontari e non che quotidianamente, per tre giorni daranno il loro supporto negli 8 centri sportivi coinvolti. Sport.quotidiano.net - Yes Cup: Torneo Internazionale di Calcio Giovanile a Milano dal 17 al 20 Aprile Leggi su Sport.quotidiano.net Conto alla rovescia per la Yes Cup, il primodiper settoredi. Dal 17 al 20Pasqua all’insegna del pallone, con giovanissimi talenti provenienti da 18 nazioni pronti a sfidarsi. Saranno 176 i teams presenti con 87 squadre suddivise in 13 categorie: dagli Under 8 alle Girls 13 fino agli Under 17. Ben 2250 i ragazzi, 750 invece le ragazze per un totale di 3000 calciatori e calciatrici pronti a divertirsi. Perché la Yes Cup, organizzata da AL2 Sport, è condivisione e inclusione, vero e proprio scambio culturale che si ripete nel tempo, usando ilcome strumento di unione senza mai dimenticare la passione. Unche coinvolge anche famiglie, volontari e non che quotidianamente, per tre giorni daranno il loro supporto negli 8 centri sportivi coinvolti.

Yes Cup: Torneo Internazionale di Calcio Giovanile a Milano dal 17 al 20 Aprile. Calcio Femminile in crescita: Milan e altri Club tra i protagonisti della Yes Cup. Yes Cup 2025 dal 17 al 20 aprile a San Siro: presente anche il Milan Femminile U15. Yes Cup 2025, Pasqua sul campo a Milano con la quarta edizione del famoso torneo di calcio giovanile. Yes Cup 2025, il calcio giovanile parla al cuore: a Milano una festa di sport e solidarietà. Settore Giovanile: i tornei di Pasqua. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da msn.com:) Yes Cup: Torneo Internazionale di Calcio Giovanile a Milano dal 17 al 20 Aprile - La Yes Cup porta a Milano giovani talenti da 18 nazioni per un torneo di calcio inclusivo e solidale, con cerimonia a San Siro.

(In base alle informazioni di msn.com:) Yes Cup 2025 a Milano: Pasqua tra calcio internazionale, divertimento e soprattutto beneficenza - Dal 17 al 20 aprile 2025, Milano ospiterà la Yes Cup, un torneo internazionale che coinvolgerà migliaia di giovani calciatori e calciatrici da tutto il mondo. Yes, si torna a giocare. Quando? Ancora a ...

(Ne dà notizia calcioblog.it:) Yes Cup 2025, Pasqua sul campo a Milano con la quarta edizione del famoso torneo di calcio giovanile - Il calcio non si ferma mai, neanche nella vacanze pasquali: torna la Yes Cup, torneo di calcio giovanile giunto alla sua quarta edizione. La competizione internazionale si svolgerà a Milano dal 17 al ...