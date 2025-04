Sinistra Italiana porta a Caserta Christian Raimo

Christian ricompone una visione della scuola non come apparato neutrale o strumento di semplice trasmissione del sapere, ma come istituzione fondamentale nella lotta per una nuova coscienza collettiva, capace di formare intellettuali organici e cittadini consapevoli. Contro il tempo della subordinazione delle politiche educative alle logiche del mercato e della competizione, con Christian proveremo a riaprire la questione scolastica come questione politica per eccellenza: quella del diritto al sapere, della costruzione di un senso comune alternativo e dell’autonomia del pensiero critico. Anteprima24.it - Sinistra Italiana porta a Caserta Christian Raimo Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoNel solco della riflessione gramsciana sull’educazione come terreno decisivo per la costruzione dell’egemonia culturale, “Alfabeto della scuola democratica” si propone come un intervento politico e pedagogico volto a restituire alla scuola pubblica il suo ruolo di spazio conflittuale, critico ed emancipativo. Attraverso un lessico che è insieme analitico e militante,ricompone una visione della scuola non come apparato neutrale o strumento di semplice trasmissione del sapere, ma come istituzione fondamentale nella lotta per una nuova coscienza collettiva, capace di formare intellettuali organici e cittadini consapevoli. Contro il tempo della subordinazione delle politiche educative alle logiche del mercato e della competizione, conproveremo a riaprire la questione scolastica come questione politica per eccellenza: quella del diritto al sapere, della costruzione di un senso comune alternativo e dell’autonomia del pensiero critico.

