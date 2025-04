Incidente notturno sulla Grosseto-Fano | cinque feriti trasportati in ospedale

Incidente stradale avvenuto lungo la Grosseto-Fano, nel territorio comunale di Civitella in Val di Chiana, nei pressi di Pieve al Toppo. Lo scontro ha coinvolto due automobili.Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, l’ambulanza infermieristica di Monte San Savino, la Pubblica Assistenza di Foiano, la Misericordia di Castiglion Fiorentino e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e della viabilità.cinque le persone ferite nell’impatto: una 25enne, una 35enne e un 37enne sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo. Una 24enne e un 26enne sono invece stati trasferiti in codice 2 all’ospedale della Valdichiana Aretina.L'articolo Incidente notturno sulla Grosseto-Fano: cinque feriti trasportati in ospedale proviene da Arezzo News - L'Ortica. Lortica.it - Incidente notturno sulla Grosseto-Fano: cinque feriti trasportati in ospedale Leggi su Lortica.it È stato attivato alle ore 01:44 il servizio di emergenza 118 della ASL TSE per unstradale avvenuto lungo la, nel territorio comunale di Civitella in Val di Chiana, nei pressi di Pieve al Toppo. Lo scontro ha coinvolto due automobili.Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, l’ambulanza infermieristica di Monte San Savino, la Pubblica Assistenza di Foiano, la Misericordia di Castiglion Fiorentino e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e della viabilità.le persone ferite nell’impatto: una 25enne, una 35enne e un 37enne sono statiin codice 2 all’San Donato di Arezzo. Una 24enne e un 26enne sono invece stati trasin codice 2 all’della Valdichiana Aretina.L'articoloinproviene da Arezzo News - L'Ortica.

