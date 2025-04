Musetti-De Minaur | orario precedenti e dove vederla in tv

Musetti a caccia della storia a Montecarlo. Il tennista azzurro sfiderà oggi, sabato 12 aprile, Alex De Minaur della semifinale del Masters 1000. Musetti ha battuto in rimonta Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale, dopo aver vinto il derby italiano contro Matteo Berrettini agli ottavi, ed è approdato così per la prima . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Lorenzoa caccia della storia a Montecarlo. Il tennista azzurro sfiderà oggi, sabato 12 aprile, Alex Dedella semifinale del Masters 1000.ha battuto in rimonta Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale, dopo aver vinto il derby italiano contro Matteo Berrettini agli ottavi, ed è approdato così per la prima .

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti vola in semifinale a Montecarlo. Il tennista azzurro ha battuto oggi, venerdì 11 aprile, Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 in tre set e in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale dell’ATP di Montecarlo 2025 tra Lorenzo Musetti ed Alex De Minaur. Chi vince ...

Se il lunedì del Miami Open si è concluso con Alex De Minaur trionfante nella bolgia creata dai supporters brasiliani di Joao Fonseca, anche questo martedì si preannuncia ricco di emozioni per il ...

