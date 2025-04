Forlì sfida Piacenza per l' undicesima vittoria consecutiva al Garilli

Forlì tenta di portare a casa l’undicesima vittoria consecutiva. allo stadio Leonardo Garilli, il terreno di gioco del Piacenza, nobile decaduta con un pedigree di otto campionati in serie A, tra il 1993 e il 2003, e anche un successo nel torneo Anglo-Italiano. Partita tra le favoritissime del girone, assieme alla Pistoiese, al Ravenna e allo stesso Forlì, la squadra emiliana è stata la prima tra le pronosticate a sfilarsi dal gruppo di testa. Un destino che la folle andatura dei biancorossi ha poi provocato, con il passare delle giornate, prima anche alla Pistoiese e poi allo stesso Ravenna. Tra le grandi deluse del campionato il Piacenza è quello che occupa il piazzamento più basso in classifica. Sport.quotidiano.net - Forlì sfida Piacenza per l'undicesima vittoria consecutiva al Garilli Leggi su Sport.quotidiano.net Un avversario di blasone per centrare un obiettivo importante. Domani, con inizio alle 15, iltenta di portare a casa l’. allo stadio Leonardo, il terreno di gioco del, nobile decaduta con un pedigree di otto campionati in serie A, tra il 1993 e il 2003, e anche un successo nel torneo Anglo-Italiano. Partita tra le favoritissime del girone, assieme alla Pistoiese, al Ravenna e allo stesso, la squadra emiliana è stata la prima tra le pronosticate a sfilarsi dal gruppo di testa. Un destino che la folle andatura dei biancorossi ha poi provocato, con il passare delle giornate, prima anche alla Pistoiese e poi allo stesso Ravenna. Tra le grandi deluse del campionato ilè quello che occupa il piazzamento più basso in classifica.

Potrebbe interessarti anche:

Piacenza-Forlì in diretta esclusiva su Vivo Azzurro : come vederla

Il Piacenza Calcio informa che la gara in programma per domenica prossima contro il Forlì sarà trasmessa in diretta streaming esclusivamente su Vivo Azzurro Tv, la piattaforma digitale della Figc. ...

Serie D - Ravenna fermato sullo 0-0 a Piacenza : il Forlì va in testa a +2

Il Ravenna non va oltre lo 0-0 a Piacenza e viene staccato in classifica dal Forlì. Domenica pomeriggio al Garilli i giallorossi si fanno vedere nel primo tempo con Lo Bosco e una velenosa ...

Forlì vicino alla promozione in Serie C : domenica decisiva contro Piacenza

La matematica non è un’opinione e suggerisce che già domenica, espugnando Piacenza, il Forlì potrebbe festeggiare il ritorno in serie C, dopo 8 interminabili anni vissuti nella polvere dei ...

Forlì sfida Piacenza per l'undicesima vittoria consecutiva al Garilli. Piacenza-Forlì in diretta il 13 aprile su Vivo Azzurro Tv. Le pagelle di Forlì-Piacenza, padroni di casa perfetti e da 10: se è un sogno non svegliateci. Le Pagelle Unieuro || 14^ giornata || Unieuro Forlì vs UCC Assigeco Piacenza. Serie D. Serie D: trasferta a Forlì per il Piace, Fiorenzuola al Pavesi con il Ravenna. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive msn.com:) Forlì sfida Piacenza per l'undicesima vittoria consecutiva al Garilli - Il Forlì cerca l'undicesima vittoria consecutiva contro il Piacenza al Garilli, con Rossini alla guida degli emiliani.

(Come riferisce ilrestodelcarlino.it:) Forlì vicino alla promozione in Serie C: domenica decisiva contro Piacenza - Il Forlì potrebbe festeggiare il ritorno in Serie C già domenica, battendo il Piacenza. La matematica è dalla loro parte.

(Il quotidiano basketinside.com ha riportato che:) Forlì sbanca Piacenza trascinata da Harper e Perkovic - Ottima prova dell’Unieuro Forlì, che approccia bene il match su entrambi i lati del campo e poi è brava a contenere il rientro di Piacenza nella seconda frazione di gioco. Lo sprint decisivo ...