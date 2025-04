Repubblica | Emergenza Napoli

Repubblica: “Emergenza Napoli”">Non arrivano buone notizie per Antonio Conte in vista della sfida di lunedì sera contro l’Empoli. Come raccontato da Marco Azzi su Repubblica Napoli, oltre alle squalifiche di Giovanni Di Lorenzo e Frank Anguissa, anche Alessandro Buongiorno sarà costretto a saltare il match a causa di una tendinopatia al muscolo adduttore. Per il difensore azzurro si prevede uno stop di almeno due settimane, con il rientro fissato non prima di fine aprile.Nonostante le numerose assenze, il clima in città resta entusiasta: il Maradona registrerà l’undicesimo sold out stagionale, il sesto consecutivo, con oltre 50 mila spettatori previsti. Per facilitare il deflusso, saranno organizzate corse aggiuntive della Linea 2 della metropolitana da Campi Flegrei, sia in direzione Barra sia verso Pozzuoli. Napolipiu.com - Repubblica: “Emergenza Napoli” Leggi su Napolipiu.com : “”">Non arrivano buone notizie per Antonio Conte in vista della sfida di lunedì sera contro l’Empoli. Come raccontato da Marco Azzi su, oltre alle squalifiche di Giovanni Di Lorenzo e Frank Anguissa, anche Alessandro Buongiorno sarà costretto a saltare il match a causa di una tendinopatia al muscolo adduttore. Per il difensore azzurro si prevede uno stop di almeno due settimane, con il rientro fissato non prima di fine aprile.Nonostante le numerose assenze, il clima in città resta entusiasta: il Maradona registrerà l’undicesimo sold out stagionale, il sesto consecutivo, con oltre 50 mila spettatori previsti. Per facilitare il deflusso, saranno organizzate corse aggiuntive della Linea 2 della metropolitana da Campi Flegrei, sia in direzione Barra sia verso Pozzuoli.

