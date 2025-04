Serie C girone B | Scontri decisivi nella trentaseiesima giornata

Serie C girone B, trentaseiesima giornata: Pianese-Pineto (oggi alle 15) Perugia-Sestri Levante (oggi alle 17,30) Spal-Pontedera (oggi alle 17,30) Milan Futuro-Ternana (domani alle 12,30) Ascoli-Torres (domani alle 15) Lucchese-Vis Pesaro (domani alle 15) Pescara-Gubbio (domani alle 15) Virtus Entella-Arezzo (domani alle 15) Rimini-Campobasso (domani alle 17,30) Carpi-Legnago Salus (lunedì alle 20,30) Classifica Virtus Entella..78 Ternana70 Torres.62 Arezzo58 Pescara..58 Vis Pesaro..56 Pineto.55 Pianese50 Rimini.49 Gubbio..45 Pontedera.44 Carpi43 Perugia43 Campobasso..39 Ascoli.39 Lucchese.33 Milan Futuro30 Spal..30 Sestri Levante26 Legnago Salus..25 Sport.quotidiano.net - Serie C girone B: Scontri decisivi nella trentaseiesima giornata Leggi su Sport.quotidiano.net B,: Pianese-Pineto (oggi alle 15) Perugia-Sestri Levante (oggi alle 17,30) Spal-Pontedera (oggi alle 17,30) Milan Futuro-Ternana (domani alle 12,30) Ascoli-Torres (domani alle 15) Lucchese-Vis Pesaro (domani alle 15) Pescara-Gubbio (domani alle 15) Virtus Entella-Arezzo (domani alle 15) Rimini-Campobasso (domani alle 17,30) Carpi-Legnago Salus (lunedì alle 20,30) Classifica Virtus Entella..78 Ternana70 Torres.62 Arezzo58 Pescara..58 Vis Pesaro..56 Pineto.55 Pianese50 Rimini.49 Gubbio..45 Pontedera.44 Carpi43 Perugia43 Campobasso..39 Ascoli.39 Lucchese.33 Milan Futuro30 Spal..30 Sestri Levante26 Legnago Salus..25

Potrebbe interessarti anche:

Partite oggi - stasera e domani : guida alla Diretta TV

Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi di Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset ...

Tennis - torneo giovanile. Oggi e domani le finali organizzate dal Forum

Si conclude in questo fine settimana la tappa forlivese del ‘Torneo Nazione Emilia Romagna Junior Tour’ che si disputa presso il Forum Tennis di via campo di Marte 1. Sui quattro campi in terra ...

Partite oggi - stasera e domani : guida alla Diretta TV

Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi di Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset ...

Serie C e dilettanti, le classifiche di tutti i campionati. Serie C girone B: Scontri decisivi nella trentaseiesima giornata. Serie C girone B: la Lucchese decide martedì se ritirarsi. Potrebbe cambiare la classifica e il Gubbio ci rimette. Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky 35a Giornata: Palinsesto e Telecronisti. Calcio serie C girone B, Rimini: da oggi un mese intero per preparare i play-off. Gubbio in svantaggio? Maglia nera del girone B di serie C: il dato. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive msn.com:) Serie C girone B: Scontri decisivi nella trentaseiesima giornata - Scopri gli incontri chiave della trentaseiesima giornata del girone B di Serie C e la classifica aggiornata.

(Secondo quanto riportato da sport.virgilio.it:) Lucchese, i giocatori presentano l’istanza di fallimento: gli scenari per il girone B, effetti anche per il Milan Futuro - Lucchese, presentata l'istanza di fallimento da giocatori, staff e dal sindaco revisore. Gli scenari del girone B di serie C rischiano di cambiare anche per il MIlan Futuro ...

(Il quotidiano ilrestodelcarlino.it ha riportato che:) Serie C girone B: Risultati e Classifica della 35ª Giornata - Scopri i risultati della 35ª giornata di Serie C girone B e la classifica aggiornata con Virtus Entella in testa.