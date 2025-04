Biglietti esauriti per Mantova-Spezia attesa per Spezia-Cosenza

Biglietti disponibili per il settore ospiti dello stadio ‘Martelli’ di Mantova si avviano ad essere esauriti. E non poteva essere diversamente visto il grande attaccamento dei tifosi spezzini alla squadra del cuore. Ieri, alle 17, erano 850 i Biglietti acquistati dai supporter delle Aquile, con la prevendita che terminerà oggi pomeriggio alle 19. Il grosso dei tifosi si muoverà a bordo di mezzi privati, ma non mancheranno i pullman dei vari club e gruppi. Grande attesa per il match anche a Mantova: registrato il sold out tra i tifosi di casa grazie anche ai prezzi 5 euro in tribuna e distinti. Intanto, è da ieri attiva la prevendita dei Biglietti per il match Spezia-Cosenza, in programma lunedì 21 aprile, alle ore 15, al ‘Picco’. I Biglietti per i settori riservati agli spezzini potranno essere acquistati esclusivamente con la modalità 1 a 4* (una Eagle Card per l’acquisto di 4 tagliandi). Sport.quotidiano.net - Biglietti esauriti per Mantova-Spezia, attesa per Spezia-Cosenza Leggi su Sport.quotidiano.net Come da previsione, i 947disponibili per il settore ospiti dello stadio ‘Martelli’ disi avviano ad essere. E non poteva essere diversamente visto il grande attaccamento dei tifosi spezzini alla squadra del cuore. Ieri, alle 17, erano 850 iacquistati dai supporter delle Aquile, con la prevendita che terminerà oggi pomeriggio alle 19. Il grosso dei tifosi si muoverà a bordo di mezzi privati, ma non mancheranno i pullman dei vari club e gruppi. Grandeper il match anche a: registrato il sold out tra i tifosi di casa grazie anche ai prezzi 5 euro in tribuna e distinti. Intanto, è da ieri attiva la prevendita deiper il match, in programma lunedì 21 aprile, alle ore 15, al ‘Picco’. Iper i settori riservati agli spezzini potranno essere acquistati esclusivamente con la modalità 1 a 4* (una Eagle Card per l’acquisto di 4 tagliandi).

