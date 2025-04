Virtus | Shengelia e Holiday brillano Cordinier e Hackett deludono

Cordinier 5,5 (in 25’ 3/7 da due, 5/6 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 4 persa, 4 assist). Prova sottotono. Qualche lampo, ma anche troppi passaggi a vuoto. Holiday 7,5 (in 21’ 2/2 da due, 4/5 da tre, un rimbalzo, una recuperata). Chi si vede! Due triple di fila a inizio seconda frazione certificano, finalmente, la presenza in campo. Nell’ultimo quarto non sbaglia un colpo e arriva ad un passo da portare la Virtus alla vittoria. Pajola 5,5 (in 15’ 0/1 da tre, un rimbalzo, 6 assist). Discreto bottino di assist, il problema è che non cerca mai il tiro o l’entrata e questo alla fine facilità la lettura della difesa sui suoi movimenti. Clyburn 6,5 (in 23’ 0/1 da due, 5/9 da tre, 3 rimbalzi, 2 perse, 2 assist). Buon inizio poi un po’ scompare. Si rianima nella ripresa trovando eccellenti percentuali al tiro dalla lunga distanza nel terzo quarto. Sport.quotidiano.net - Virtus: Shengelia e Holiday brillano, Cordinier e Hackett deludono Leggi su Sport.quotidiano.net 5,5 (in 25’ 3/7 da due, 5/6 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 4 persa, 4 assist). Prova sottotono. Qualche lampo, ma anche troppi passaggi a vuoto.7,5 (in 21’ 2/2 da due, 4/5 da tre, un rimbalzo, una recuperata). Chi si vede! Due triple di fila a inizio seconda frazione certificano, finalmente, la presenza in campo. Nell’ultimo quarto non sbaglia un colpo e arriva ad un passo da portare laalla vittoria. Pajola 5,5 (in 15’ 0/1 da tre, un rimbalzo, 6 assist). Discreto bottino di assist, il problema è che non cerca mai il tiro o l’entrata e questo alla fine facilità la lettura della difesa sui suoi movimenti. Clyburn 6,5 (in 23’ 0/1 da due, 5/9 da tre, 3 rimbalzi, 2 perse, 2 assist). Buon inizio poi un po’ scompare. Si rianima nella ripresa trovando eccellenti percentuali al tiro dalla lunga distanza nel terzo quarto.

Potrebbe interessarti anche:

La Virtus incappa in una serata storta - al PalaBarbuto vince il Napoli Basket

Finisce nel peggiore dei modi la sfida del PalaBarbuto per la Virtus Bologna. Finisce con una sconfitta inopinata per almeno tre ordini di motivi. Il primo il livello dell'avversario, Napoli ...

Atletica : oltre alla campestre - nelle gare indoor di Modena Agnello domina i 60 metri in 7“08. Alessandri bissa il titolo regionale. La Virtus si mette in luce nel cross

Buoni risultati per gli atleti della Virtus Emilsider del presidente Stefano Cuccoli. Su tutti spicca il risultato del giovane Achille Alessandri nella prima prova del campionato di società di ...

Si accorge dei ladri dietro la porta di casa e li fa arrestare - recuperata anche la refurtiva

Doppio arresto della polizia nella giornata del 27 gennaio. In manette per furto sono finiti due uomini di 40 e 47 anni extracomunitari con precedenti penali alle spalle. I due malviventi si sono ...

Virtus: Shengelia e Holiday brillano, Cordinier e Hackett deludono. La Virtus saluta l’Eurolega con una sconfitta. Virtus Bologna domina Olimpia Milano 90-70: Shengelia e Morgan protagonisti. LIVE LBA - Pall. Trieste vs Virtus Bologna: diretta 2Q 19-24 12'. LIVE LBA - Pall. Trieste vs Virtus Bologna: diretta 3Q 51-58 al 29'. Virtus, l’Europa è solo un’agonia. A Belgrado brilla la Stella Rossa. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da msn.com:) Virtus: Shengelia e Holiday brillano, Cordinier e Hackett deludono - Analisi delle prestazioni dei giocatori della Virtus: Shengelia e Holiday spiccano, Cordinier e Hackett sottotono.

(L’agenzia msn.com ha pubblicato che:) La Virtus saluta l’Eurolega con una sconfitta - Barcellona (Spagna), 11 aprile 2025 - E’ una Virtus che mette in campo orgoglio, il solito eccellente Shengelia e un Holiday finora mai stato così all’altezza della situazione quella che cede di misur ...

(In base alle informazioni di ilrestodelcarlino.it:) Virtus: Shengelia e Hackett brillano, Cordinier e Belinelli sottotono - Analisi delle prestazioni dei giocatori della Virtus: Shengelia e Hackett spiccano, mentre Cordinier e Belinelli deludono.