Shaila Gatta | la verità dietro il sorriso del GF

Shaila Gatta affronta un momento difficile, ma Lorenzo è al suo fianco. Il dramma post-reality di Shaila Gatta e il sostegno di Lorenzo Spolverato su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Shaila Gatta: la verità dietro il sorriso del GF Leggi su Donnemagazine.it Dopo l'uscita dal Grande Fratello,affronta un momento difficile, ma Lorenzo è al suo fianco. Il dramma post-reality die il sostegno di Lorenzo Spolverato su Donne Magazine.

Potrebbe interessarti anche:

Grande Fratello - Shaila Gatta contro Stefania Orlando : "La coppia le fa paura"

Shaila Gatta replica a Stefania Orlando che accusa i Shailenzo di fingere per avere più clip in puntata e essere sempre al centro delle dinamiche del Grande Fratello.

Grande Fratello - parla il manager di Shaila Gatta : scoperta shock su Lorenzo

La storia tra Shaila Gatta e Lorenzo, conosciuti come gli Shailenzo, continua a tenere banco dopo il Grande Fratello nel mondo del gossip. A infiammare ulteriormente la curiosità dei fan è stata ...

Shaila Gatta crolla in lacrime per Lorenzo : il duro confronto

News tv. “Ci dobbiamo lasciare”: Shaila crolla in lacrime per Lorenzo. Il duro confronto – Ennesima crisi tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello. Ad innescarla sarebbe ...

Grande Fratello, parla (finalmente) Lorenzo Spolverato: cosa succede tra lui e Shaila Gatta. Grande Fratello: il padre di Shaila rivela la verità sulla rottura con Lorenzo!. Grande Fratello, Shaila dà uno schiaffo a Lorenzo, spuntano i veri motivi della rottura: “Lei non voleva rischiare”. Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, quel segreto inconfessabile: il mistero si infittisce tra mezze smentite e. Grande Fratello, il manager di Shaila vuota il sacco "E' dimagrita, non è serena". La scoperta choc su Lorenzo. Televoto truccato al Grande Fratello? La verità sul documento con i dati e le percentuali: qual è stato l'errore commesso. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce isaechia.it:) Grande Fratello, Shaila Gatta a nudo sui social: “Vorrei solo piangere tutto il giorno, sono confusa triste e depressa” - Shaila Gatta è intervenuta sui social mettendo a nudo tutti i suoi sentimenti.Dopo l'esperienza vissuta all'interno della Casa del Grande ...

(Secondo quanto riportato da notizie.it:) Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: la verità dietro la rottura in diretta - Il padre di Shaila Gatta chiarisce la situazione dopo la rottura con Lorenzo Spolverato.

(L’agenzia dilei.it ha pubblicato che:) Lorenzo Spolverato difende Shaila: “Non mi piace quello che sta accadendo” - Dopo la tempesta post-GF, Shaila racconta il dolore e Lorenzo prova a proteggerla. I social impazziscono, tra sostegno sincero e caos digitale ...