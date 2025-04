Ancona Calcio | Trattativa in Corso con Alessandro Di Paolo per la Cessione

Alessandro Di Paolo sarebbe la Trattativa "giusta" per l’Ancona, quella per cui le parti potrebbero già incontrarsi nuovamente la prossima settimana. Magari per mettere nero su bianco una manifestazione d’interesse o una qualsivoglia dichiarazione che attesti l’interessamento concreto del potenziale acquirente della società attualmente controllata da patron Marconi. La pista sondata e sviluppata nelle scorse settimane dalla sponda Polci, con diversi confronti in segreto a Roma, tutelati anche da un patto di riservatezza, porterebbero infatti, come scritto dal Resto del Carlino nell’edizione di ieri, ad Alessandro Di Paolo che insieme al padre Roberto era alla guida dell’Ostiamare fino allo sCorso mese di gennaio, quando l’ha rilevata Daniele De Rossi. Imprenditore del settore cinematografico, Alessandro Di Paolo ha sempre avuto il pallino del Calcio: negli ultimi anni è stato accostato alla Ternana, alla Sambenedettese e lo sCorso febbraio anche al Teramo. Sport.quotidiano.net - Ancona Calcio: Trattativa in Corso con Alessandro Di Paolo per la Cessione Leggi su Sport.quotidiano.net Quella conDisarebbe la"giusta" per l’, quella per cui le parti potrebbero già incontrarsi nuovamente la prossima settimana. Magari per mettere nero su bianco una manifestazione d’interesse o una qualsivoglia dichiarazione che attesti l’interessamento concreto del potenziale acquirente della società attualmente controllata da patron Marconi. La pista sondata e sviluppata nelle scorse settimane dalla sponda Polci, con diversi confronti in segreto a Roma, tutelati anche da un patto di riservatezza, porterebbero infatti, come scritto dal Resto del Carlino nell’edizione di ieri, adDiche insieme al padre Roberto era alla guida dell’Ostiamare fino allo smese di gennaio, quando l’ha rilevata Daniele De Rossi. Imprenditore del settore cinematografico,Diha sempre avuto il pallino del: negli ultimi anni è stato accostato alla Ternana, alla Sambenedettese e lo sfebbraio anche al Teramo.

Potrebbe interessarti anche:

Cagliari : in corso la trattativa per il rinnovo di Alessandro Deiola. Elia Caprile verrà riscattato? Intanto Roberto Piccoli sogna la prima chiamata con l’Italia

Il Cagliari di Davide Nicola sta provando punto dopo punto a mettere dei mattoncini per quanto concerne il discorso salvezza. Il problema più...

Fiorentina : Pablo Marì arriva e abbraccia Palladino. Trattativa per Bondo

Il difensore Pablo Marì, proveniente dal Monza, è sbarcato al Viola Park. Il difensore spagnolo classe '93, in scadenza con il Monza dove è stato allenato da Raffaele Palladino, è il secondo ...

Soulé Genoa - trattativa possibile? L’indiscrezione di quel giornalista potrebbe stravolgere il mercato dei rossoblu

Soulé Genoa, per l’attaccante della Roma arriva l’indiscrezione per quella che potrebbe essere la trattativa di gennaio. Acquisto assai possibile? Gessi Adamoli, giornalista di Telenord.it, ha ...

Ancona Calcio: Trattativa in Corso con Alessandro Di Paolo per la Cessione. Ancona, aspettando Guerini scatta il calciomercato: Gatto obiettivo centrale LE TRATTATIVE IN CORSO. "C’è sicuramente tanto rammarico. Ma abbiamo fatto una grande gara". Ascoli-Agazzi, trattativa in corso: tutti i dettagli. Calciomercato, tutte le trattative delle squadre pugliesi e lucane. Proposto il suo ingresso nell’Hellas. L’advisor lo ha giudicato solvibile. Potrebbe tenere anche due società. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia msn.com:) Ancona Calcio: Trattativa in Corso con Alessandro Di Paolo per la Cessione - Alessandro Di Paolo potrebbe acquisire l'Ancona Calcio da Marconi. Trattative in corso e possibili sviluppi imminenti.

(A riportarlo è msn.com:) Ancona: Polci e soci preparano la risposta a Marconi nella trattativa societaria - Polci, Manciola e Brilli pianificano la strategia contro Marconi per il futuro dell'Ancona, coinvolgendo un imprenditore romano.

(Secondo quanto riportato da msn.com:) Ancona, l’ex patron Marinelli non chiude a un clamoroso rientro. Ma solo con garanzie tassative dal Comune - ANCONA Tanti i movimenti intorno all’Ancona, tante le ipotesi per un futuro che dovrebbe portare al rilancio del club. In attesa che l’attuale proprietà entro la prossima ...