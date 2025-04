Formula 1 Ferrari presenta il nuovo pacchetto di aggiornamenti aerodinamici per la SF-25 in Bahrain

Ferrari rilancia la sua corsa al vertice con un importante pacchetto di aggiornamenti aerodinamici per la SF-25, in occasione del Gran Premio del Bahrain 2025. Dopo un avvio di stagione altalenante, il team di Maranello punta a ritrovare continuità e competitività contro Red Bull e gli altri top team. Novità tecniche per la SF-25: aggiornamenti su fondo, diffusore e ala posterioreDopo i buoni segnali emersi nei test pre-stagionali, la SF-25 ha faticato a esprimere il proprio potenziale nei primi tre GP del 2025. Per questo motivo, la Scuderia ha introdotto una serie di aggiornamenti significativi, focalizzati in particolare sulla parte inferiore e posteriore della monoposto.Le modifiche principali riguardano:fenditure del fondo vetturabordo del fondo e diffusoreaerodinamica del corpo vetturanuova configurazione dell'ala posterioreL'obiettivo è ottimizzare i flussi d'aria sotto la monoposto per ridurre le perdite di energia e migliorare il controllo dei vortici che influenzano l'efficienza del diffusore.

