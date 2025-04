Auto finisce contro il muro due feriti

Auto è andata a schiantarsi contro un muro.Alla guida del veicolo una 30enne del posto che viaggiava insieme ad una minorenne. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, su cui stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, immediatamente intervenuti sul posto.Le due occupanti dell’Auto sono state soccorse e trasportate all’ospedale di Ariano Irpino. Sono attualmente in osservazione ma, fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita. Accertamenti in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accadutoL'articolo Auto finisce contro il muro, due feriti proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Auto finisce contro il muro, due feriti Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoAttimi di paura nel pomeriggio di ieri a Frigento, in località Fontana Madonna, dove un’è andata a schiantarsiun.Alla guida del veicolo una 30enne del posto che viaggiava insieme ad una minorenne. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, su cui stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, immediatamente intervenuti sul posto.Le due occupanti dell’sono state soccorse e trasportate all’ospedale di Ariano Irpino. Sono attualmente in osservazione ma, fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita. Accertamenti in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accadutoL'articoloil, dueproviene da Anteprima24.it.

