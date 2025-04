Diventare volontari della Croce Rossa | una serata per presentare il corso di formazione

Diventare volontari della Croce Rossa. Il comitato forlivese aprirà le porte alla comunità forlivese lunedì 28 aprile alle 20,30 nella sede di viale Roma, 26. E' prevista una serata di presentazione del nuovo percorso di formazione per Diventare volontario. "Un prezioso e lodevole impegno al.

