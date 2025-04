Milan Conceicao | segnali per Theo e Jovic E quella frase all’Inter…

Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato della difesa a tre proposta in Udinese-Milan 0-4. Ecco le dichiarazioni più importanti Pianetamilan.it - Milan, Conceicao: segnali per Theo e Jovic. E quella frase all’Inter… Leggi su Pianetamilan.it Sergio, allenatore rossonero, ha parlato della difesa a tre proposta in Udinese-0-4. Ecco le dichiarazioni più importanti

Conceicao - due traguardi per convincere il Milan a confermarlo in panchina

Sergio Conceicao si gioca la panchina del Milan in questo finale di stagione: deve conseguire due obiettivi per restare allenatore

Sergio Conceição spiega cosa serve ai calciatori del Milan : “Il frigo vuoto a casa”

Sergio Conceiçao è molto deluso da quanto messo in campo dai calciatori del Milan nel match perso contro la Juventus: "Il primo passo per vincere una partita è volerla vincere. Secondo me dobbiamo ...

Il concerto di Lazza dietro la lite tra Conceiçao e Calabria dopo Milan-Parma

C’è un concerto di Lazza dietro la lite tra Sergio Conceiçao e Davide Calabria. L’allenatore e il capitano del Milan hanno litigato dopo la sostituzione del giocatore con Jovic. Calabria ha dato un ...

