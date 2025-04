Anteprima24.it - Guardia forestale, da oggi raccolta fondi per supportare cure veterinarie

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta ieri presso la Chiesa Madre di San Leucio del Sannio la benedizione delle palme e dei ramoscelli di ulivo da parte del parroco Don Michele Villani.L’iniziativa promossa dallaodv, si terrà sabato 12 e domenica 13 dinanzi il Palazzo del Governo al corso Garibaldi di Benevento.Con un’offerta minima è possibile sostenere l’acquisto di attrezzature per animali infermi ele loro.Inoltre in loco verranno fornite le informazioni necessarie e le misure da adottare in caso di segnalazioni di animali feriti.Laodv intende promuovere una campagna di informazione e sensibilizzazione verso i cittadini, affinché possano partecipare attivamente e dedicare un pò del loro tempo libero per un fine nobile, il volontariato.