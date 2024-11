Quotidiano.net - Il glamping d’inverno. Tra borghi incantevoli e colori d’autunno

Non tramonta il fascino deldurante le stagioni fredde, regalando anzi un’opportunità per ammirare il foliage autunnale e la neve da una prospettiva nuova, originale ed emozionante. Quattro anni fa il brand Vacanze col Cuore ha lanciato il concetto di Winter, perché il turismo open air più evoluto si adatta ormai ad ogni temperatura e necessità, grazie a strutture accoglienti e ben curate che ricordano l’atmosfera di casa. Le sistemazioni offrono comfort moderni e servizi di alta qualità: i turisti possono rilassarsi con trattamenti benessere all’aperto, come saune e vasche idromassaggio, mentre il bistrot propone una selezione di piatti e vini locali. "Il Winterè una proposta perfetta per chi desidera vivere un weekend alternativo. È un’esperienza imperdibile per chi non ha mai provato ile un invito a tornare per chi ci conosce già" spiega Loek van de Loo del Gruppo Vacanze col Cuore, presentando la nuova stagione, la quarta di questa avventura invernale.