Gaeta.it - I miserabili in scena al Teatro Rossetti: un capolavoro musicale imperdibile

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La rappresentazione di “Les Misérables” aldi Trieste porta in vita una delle storie più toccanti della letteratura francese. Questa opera, creata da Claude-Michel Schönberg e Alain Boublil, offre un racconto profondo e commovente sulle lotte per la sopravvivenza e l’amore, ambientato in una Francia travagliata. A partire dall’11 novembre, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a un evento di grande portata, la prima di una lunga serie di rappresentazioni che promettono emozioni forti e un’atmosfera coinvolgente.Un’epopea di speranza e sofferenzaAll’interno di un contesto storico caratterizzato da privazione e miseria, “Les Misérables” racconta le vicende di personaggi intrappolati in un ciclo di povertà e oppressione. “Si lottava per la libertà, ora per un pezzo di pane” riflette il dramma di una società dove le aspirazioni e la dignità umana sono calpestate.