Grave infortunio per Icardi | stagione finita per l’attaccante

Le sensazioni in campo sono apparse sin da subito particolarmente preoccupanti, con l’intervento della barella e il forte dolore chemanifestava. Tuttavia, gli esami strumentali effettuati oggi sulargentino del Galatasaray non hanno portato notizie rassicuranti né per la società turca né per lo stesso giocatore. Il problema al ginocchio si è rivelato molto: Mauroha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco, unche obbliga a considerare la suagià conclusa.La dinamica dell’occorso aL’incidente è avvenuto durante il finale della partita contro il Tottenham, valida per la fase a gironi dell’Europa League. In un’azione di pressing sul portiere avversario,ha subito una torsione innaturale del ginocchio destro, un movimento che ha causato immediatamente un forte dolore.