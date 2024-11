Lopinionista.it - “Gigi Palasport”, riparte il viaggio live di D’Alessio

MILANO – Dopo un’intera estate di sold outildicon “”, il tour invernale nei più importanti Palazzetti da nord a sud d’Italia che prenderà il via con due concerti a Roma il 12 e 13 novembre. Una tournée che si annuncia come l’ennesimo successo, andato praticamente tutto esaurito già in prevendita, nonostante raddoppi e date triplicate.riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: “Non dirgli mai”, appena certificato disco di Platino, “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Una magica storia d’amore”, “Un nuovo bacio”, “Annarè”, “Fotomodelle un po’ povere”, e tanti altri ancora. Ma ci saranno anche le canzoni dall’ultimo album “Fra”, come “Io Vorrei 2024”e “Senza tuccà” che hanno subito conquistato il disco d’Oro.