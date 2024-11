Lanazione.it - Focus sui candidati. Elisabetta Carbonari: "Voglio aiutare gli altri"

"Dopo anni di vita professionale ho sentito la necessità di restituire quello che ho ricevuto, attraverso un’attività che possagli: i giovani e gli anziani, ma anche costruire le basi per lo sviluppo delle imprese"., notaio, è candidata di Foligno nella lista Umbria Domani a sostegno di Stefania Proietti presidente. Alla base del suo impegno lo stesso spirito che fonda l’Economy of Francesco, un movimento internazionale di giovani prima e ora una fondazione voluta dal Papa e consegnata nelle mani del Pontefice, che la, come notaio, ha costituito e che propone, non come utopia ma come fonte di sviluppo inclusivo, un’economia verde e di pace, che include e non esclude, a servizio delle persone. Nella scorsa legislatura Foligno non ha avuto rappresentanti eletti, ci sono state ripercussioni? "Non sono abituata a denigrare glima a dire cosa si può migliorare: le infrastrutture.