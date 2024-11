FNP Informa | notiziario di novembre 2024

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

FNP e la manovra del Governo“Per quanto riguarda la legge di bilancio discussa in Parlamento – così Giacomo Meloni, segretario generale Fnp Cisl di Bergamo – esprimiamo un’aspettativa che è quella di vedere riconosciute tutte le richieste fatte con il Governo. Il nostro giudizio rimane sospeso, attendiamo di fare l’incontro per avanzare le nostre proposte come la perequazione delle pensione, il mantenimento della decontribuzione e l’accorpamento delle prime due aliquote fiscali che paiono essere contenute. Mentre non ci soddisfa l’investimento sulla sanità e in quanto ad ora è previsto sul tema del pensionamento dei giovani”.Tappa di formazione a BarbianaNei giorni scorsi, una delegazione dei coordinatori territoriali della Fnp bergamasca ha partecipato a un percorso formativo in vista della prossima stagione congressuale.