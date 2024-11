Formiche.net - Fitto sarà vicepresidente Ue col silenzio-assenso del Pd. Scrive Cangini

Il leader dei socialisti francesi, Rafael Glucksmann, è stato duro: “Per quel che mi riguarda, Raffaelenon deve esseredella Commissione europea e per quel che so il mio gruppo non ha cambiato posizione a riguardo. La spiegazione è semplice: l’alleanza che ha sostenuto von der Leyen a luglio non include e Ecr e quindi non c’è motivo di dargli una vicepresidenza”. Immediata la replica del capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello, secondo il quale “Glucksmann e i suoi continuano a minacciarecon una pistola scarica, dimenticando che l’audizione del socialista Ribera è fissata dopo quella di”. Come a dire, se voi impallinate uno dei nostri, noi impalliniamo uno dei vostri.A Bruxelles, l’audizione in commissione parlamentare del candidato italiano alla vicepresidenza europea Raffaele, uomo di punta di Fratelli d’Italia e dunque espressione del gruppo europeo dei Conservatori che ha mancato di votare la fiducia alla neopresidente Ursula von der Leyen, è fissata per il 12 novembre.