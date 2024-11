Anteprima24.it - Fi, aderiscono al partito sindaco ed amministratori di Maddaloni

Tempo di lettura: < 1 minuto“Ildi, Andrea De Filippo, insieme agli assessori Antonio De Rosa, Caterina Ventrone, Claudio Marone e Francesco Capuozzo, e ai consiglieri comunali Salvatore Liccardo, Salvatore Mataluna, Gaetano Nuzzo, Filippo Iacobelli e Domenico Siviero, ha ufficializzato l’adesione a Forza Italia”. A darne notizia sono stati Giuseppe Guida, coordinatore provinciale di Caserta, e Fulvio Martusciello, coordinatore regionale in Campania. “Il nostro progetto di centro è ogni giorno sempre più attraente per chi vuole fare politica per i cittadini”, ha dichiarato Martusciello, sottolineando il valore dell’adesione deldi, definito “una straordinaria energia civica che sapremo valorizzare”. L'articolo Fi,aleddiproviene da Anteprima24.