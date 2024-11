Universalmovies.it - Fallout | Macaulay Culkin nel cast della Stagione 2

Leggi l'articolo completo su Universalmovies.it

La secondaserie tv di successoha accolto l’ingresso neldi, indimenticato interprete di “Mamma, ho perso l’aereo”.La notizia è stata battuta questa notte da Deadline: l’ex giovanissima promessa del cinema hollywoodiano è stato ingaggiato da Amazon MGM Studios e, da quanto emerge da fonti vicine alla produzione, dovrebbe interpretare un ruolo ricorrente, un personaggio tanto folle quanto geniale. Amazon non ha confermato la notizia.Il rinnovo per la secondaè stato ufficializzato lo scorso 19 aprile (qui la notizia nel dettaglio), ed avvenuto a seguito dell’enorme successo ottenuto nei confronti di critica e pubblico (qui la nostra recensione diS1). I lavori di produzione diS2 procedono spediti, e l’ingaggio di nuovi attori – come per esempio quello di– confermano la volontà di Amazon di imprimere una marcia in più a livello creativo in vistamessa in onda su Prime Video dei nuovi episodi.