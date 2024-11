Gaeta.it - European Open di Judo a Ostia: atleti di 31 nazioni in competizione per il ranking internazionale

Facebook WhatsAppTwitter Il fine settimana del 7 e 8 ottobre si trasforma in un importante palcoscenico sportivo con l’di, che si svolgerà a, nei pressi di Roma. Questo eventorappresenta una tappa fondamentale per ika delle categorie Senior, poiché offre punti preziosi per ilmondiale. Il ritorno dell’in Italia segue il notevole successo della scorsa edizione, attirando l’attenzione degli appassionati die non solo.Un evento di spicco nel panoramaL’diè uno dei tornei più attesi dell’anno, un’importante occasione per ika di testare le proprie abilità e competere a livelli elevati. Ladivedrà la partecipazione di circa 250provenienti da 31e quattro continenti, il che dimostra l’ampia portata dell’evento.